Gospelkonzert in Schwanheim

Schwanheim. In einem Musik-Workshop, geleitet von Elisha Mbukwa aus Tansania, haben sich ein Dutzend Sänger vergangene Woche in der Kirche in Lindenfels für ein deutsch-tansanisches Musikprojekt zusammengefunden. Begleitet werden sie von einer Band mit Bass, Keyboard und Cajon, einer Trommel auf der der Spieler sitzt.

Sie singen Gospelsongs die Elisha Mbukwa im Stil von African Pop in englischer Sprache geschrieben und komponiert hat. Im Mittelpunkt der Liedtexte steht die Liebe zu Gott.

Was die Sängerinnen und Sänger geprobt haben, wird bei einer Konzertreihe unter anderem in Kirchen des Dekanats Bergstraße zu hören sein. Bereits am Sonntag hatte der Chor einen Auftritt im Rahmen des Kulturprogramms der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen auf dem Marktplatz in Karlsruhe. Am heutigen Freitag (9.) um 19 Uhr ist der Chor in der evangelischen Kirche in Schwanheim zu hören. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. red