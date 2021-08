Gospelchor lädt zu Workshop ein

Auerbach. Der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach lädt am 1. und 2. Oktober ins Gemeindezentrum in Auerbach, Bachgasse 39, zum vierten Gospel-Workshop ein. Freitags von 18 bis 21 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr werden mehrere Gospels und Spirituals intensiv erarbeitet und einstudiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Leiter des Workshops, Tenor und Musikpädagoge Wolfgang Vetter, hat nach eigenem Bekunden wieder ein tolles Repertoire an Liedern zusammengestellt. Mit seiner Begeisterung für die Musik gelingt es ihm, Menschen in kurzer Zeit zu einem engagierten Chor zu formen.

Die im Workshop erarbeiteten Lieder werden, unter instrumenteller Begleitung, am Sonntag, 3. Oktober, in zwei Gottesdiensten zum Erntedank um 10 und 11 Uhr in der Bergkirche Auerbach aufgeführt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können an dem Workshop nur geimpfte oder genesene Sängerinnen und Sänger teilnehmen. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf 45 begrenzt. red

