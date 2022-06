Gospel aus Bensheim zum Gottesdienst in Darmstadt

Bensheim/Darmstadt. Vor einer großen Open-Air-Gemeinde hatte der Chor Getogether zum ersten Mal nach der pandemiebedingten langen Auszeit wieder einen Auftritt. Den Gottesdienst auf dem Darmstädter Schlossgrabenfest zum Thema „Kehren, bekehren, Umkehr“ bereicherte der Chor mit seinem Gesang.

Ganz in Schwarz gekleidet und mit roten Accessoires ausgestattet standen die Sängerinnen und Sänger hinter dem Altar auf der Bühne. Mal leise und nachdenklich, mal laut und fordernd verkündeten sie die frohe Botschaft. Angeleitet und gleichzeitig am Piano begleitet wurden sie von Chorleiter Thorsten Mühlberger.

Schlagzeuger Sascha Birkenstock sorgte für den richtigen Beat. Man merkte den Sängerinnen und Sängern richtig an, wie viel Spaß sie am abwechslungsreichen und durch Theaterszenen gestützten Gottesdienst hatten.

Die Songs klangen einfach hinreißend und unterstrichen beeindruckend das gesprochene Wort. So beließ es das Publikum auch nicht bei lautem Applaus, vielmehr forderte es eine Zugabe. Darum ließ der Chor sich nicht lange bitten. Anschließend waren sich alle Musiker einig, dass der Gottesdienst eine gelungene Premiere darstellte, um wieder vor Publikum zu singen.

Schon sehr bald ist der Bensheimer Chor wieder live in der Region zu erleben: Am Sonntag, 19. Juni, um 20 Uhr lädt Getogether ein zu einem Benefizkonzert mit Friedensgebet. Das Gospelkonzert findet in der evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim statt. Der Eintritt ist frei, Spenden zu Gunsten der Ukraine-Hilfe sind jedoch erwünscht. Auch für das leibliche Wohl wird an diesem Abend gesorgt sein. red