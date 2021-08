Golfturnier für die Krebshilfe

Bensheim. Der Golf Club Bensheim hatte am 14. August zum Benefiz-Golfturnier eingeladen. Der größte Gewinner stand bereits vor dem Turnierende fest: die Deutsche Krebshilfe. 31 Golferinnen und Golfer waren der Einladung gefolgt und unter-stützten die gemeinnützige Organisation mit insgesamt 3460 Euro.

Sportlich gingen Jennifer Fitz und Constantin Richter als Bruttosieger hervor. Nick Fitz, Ralf Landwehrmann und Manuela Ullmann sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich damit für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. Im Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Bundesfinale findet am 25. September im Essener Golf-Club Haus Oefte statt.

40 Jahre bundesweite Golf-Wettspiele – das sind vier Jahrzehnte zuverlässige Unterstützung der Deutschen Krebshilfe und ihrer Arbeit durch Deutschlands Golfer. Das Benefizturnier in Bensheim war eines von rund 130 Turnieren, die von April bis August 2021 im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie stattfinden. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golfer trotz zahlreicher pandemie-bedingter Turnierausfälle insgesamt 245 000 Euro für krebskranke Menschen.

Dank der Erlöse aus den bundesweiten Golf-Wettspielen kann die Deutsche Krebshilfe eine Vielzahl von Forschungsvorhaben, aber auch zahlreiche andere Projekte und Initiativen auf allen Gebieten der Krebsbekämpfung finanzieren. Denn die Arbeit der gemeinnützigen Organisation wird ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert.

Der gesamte Spendenerlös aller im Rahmen der Golf-Wettspiele ausgetragenen Turniere kommt unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe zugute.

Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen und sich für krebskranke Menschen einzusetzen. Nach dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren“ fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. red