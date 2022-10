Golfturnier der Generationen zum Saisonausklang

Bensheim. Traditionell beendete die Jugend des Golf-Clubs Bensheim die Saison mit ihrem generationenübergreifenden Turnier „Jugend, Family & Friends“. Bei diesem 9-Loch Turnier tritt die Jugend gegen die Erwachsenen an, um den Verbleib des Wanderpokals zu ermitteln. Dabei werden die fünf besten Ergebnisse aus beiden Altersgruppen in die Wertung einbezogen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde es auch in diesem Jahr eine ganz knappe Entscheidung, die mit gerade mal drei Punkten Vorsprung die Erwachsenen für sich entscheiden konnten. Die Einzelwertung gewann bei der Jugend Henry Ankerstein, bei den Erwachsenen Sven Horn. Die Sonderpreise „Longest Drive“ und „Nearest to the Pin mit dem zweiten Schlag“ gingen an Jürgen Rutz und mit einem Birdie an Hans-Jürgen Reibold.

Parallel zu dem Turnier fand für die Kinder ohne Platzreife auf der Driving Range ein „Pitch & Putt“-Turnier statt, das Mira Horn gewann. Nach dem Turnier trafen sich alle Spieler, Familien und Freunde unter den Arkaden, um bei Getränken und Grillwürstchen die Sieger zu ehren und die Saison Revue passieren zu lassen. Wer glaubt, dass sich die jugendlichen Golfer jetzt in den Winterschlaf begeben, irrt gewaltig. Nach den Herbstferien startet das Wintertraining sowie das eine oder andere Winterturnier. red/Bild: Golfclub