„Goldene Urkunde“ für Zahnarzt Hans Jürgen Schmitt

Bensheim. Seit 2004 hat die Zahnarztpraxis Dr. Hans Jürgen Schmitt die Initiative ergriffen und zunächst federführend für den Bau des stationären Hospizes in der Kalkgasse in Bensheim (erbaut 2010) Zahngold gesammelt und Zahnmediziner in der Region zum Teil animiert, bei der Aktion mitzumachen.

Dadurch konnte das so gesammelte Gold durch die Scheideanstalt verwertet werden, die dann sogar für den guten Zweck auf die Scheidekosten bis heute immer verzichtete und den Erlös der Hospizstiftung zu 100 Prozent überwiesen hat.

Man müsse wissen, dass die Kosten für kleinste Zahngoldstücke durch die Kosten der Scheideanstalt wertlos werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Hospizvereins. Mit einer größeren Sammelaktion durch einen oder mehrere Zahnärzte lohnt sich jedoch dieser Aufwand, was den Initiator Hans-Jürgen Schmitt veranlasst habe, über Jahre hinweg selbst und auch mit seinen Kollegen die Zahngoldspender zu motivieren.

Natürlich gehöre der Dank auch den Spendern, die ihr Gold freiherzig für den guten Zweck hergaben, aber ohne die „goldene Idee“ von Schmitt wäre bei weitem nicht eine Summe im sechsstelligen Bereich erreicht worden – vor kurzem wurde die Grenze von über 200 000 Euro überschritten. Schmitt hat seine Praxis seinem Sohn Johannes Schmitt im Jahr 2020 übergeben.

Auch dieser will mit seinem Team für das Sammeln des „Abfallzahngoldes“ seiner Patienten zukünftig weiter Sorge tragen, dass der Erlös der Aktion „Hospiz ist Gold wert“ den dort betreuten unheilbar Kranken zu Gute kommt.

Großes Engagement

Weil Hans-Jürgen Schmitt über 17 Jahre lang die „Hospiz-Familie“ mit seinem überdurchschnittlichen Engagement unterstützt hat, erhält er von der Hospizstiftung zum Dank jetzt eine besondere Ehrung. Denn in seiner knappen Freizeit hat Schmitt vor ein paar Jahren auch eine hölzerne Krippe angefertigt, die für 3500 Euro zu Gunsten der Hospizstiftung versteigert worden ist. Seine Frau Dr. Gudrun Silchmüller-Schmitt und er sind seit 2008 Paten für das stationäre Hospiz Bergstraße.

In Anerkennung für diesen Gesamt-Einsatz hat der Stiftungsvorstand jetzt Schmitt – und stellvertretend für alle Unterstützer, die erste „Goldene Urkunde“ erstellt und ihm an seiner Wirkstätte überreicht.

Die Hospizstiftung Bergstraße trägt Verantwortung dafür, dass das stationäre Hospiz in der Region unheilbar kranke Menschen, die keine Möglichkeit haben, in Frieden zu Hause zu sterben, mit Liebe und Fürsorge in Würde auf ihrem letzten Weg begleiten kann. red

