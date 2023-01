Goldene Hochzeit gefeiert

Goldene Hochzeit der Eheleute Ivanka und Nedjeljko Jozipovic - Wilhelmstraße 108, Bensheim Ihren 50. Hochzeitstag feierten Ivanka und Nedjeljko Jozipovic. Der in Kroatien geborene und seine in Bosnien geborene Ehefrau haben sich zufällig bei ihrer Arbeitsstätte im Hotel in Dalmatien kennen und lieben gelernt. 1972 kam das Ehepaar nach Deutschland und arbeitete zusammen in der Gastronomie weiter, bevor Nedjeljko Jozipovic sich im März 1980 selbständig machte und 25 Jahre arbeitete, darunter 10 Jahre in der Stadtmühle Bensheim, die er wieder hoch brachte. Auch heute noch kennt er viele Gäste und grüßt diese auf der Straße. Zwei Söhne und eine Tochter sowie 2 Enkel hat das goldene Hochzeitspaar. Zu den Gratulanten zählt auch Stadträtin Waltrud Ottiger, die als Vertreterin der Satdt anwesend war und eine Urkunde überreichte.

© Jürgen Strieder