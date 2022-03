Goethe-Schüler reinigten Stolpersteine

Auerbach. In der evangelischen Bergkirche in Auerbach wird am Sonntag (20.) um 10 Uhr bei einem Gedenkgottesdienst der deportierten Juden aus Auerbach gedacht – zusammen mit dem Auerbacher Synagogenverein. Nach dem Gottesdienst ist geplant, zu den Häusern der Ermordeten und Verschleppten zu gehen, wo über deren Biografien informiert wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor den meisten Häusern befinden sich Stolpersteine, die für diese Veranstaltung glänzen sollen. Zu diesem Zweck hat der Auerbacher Synagogenverein in Kooperation mit dem Goethe-Gymnasium im Vorfeld eine Putzaktion geplant. Am Donnerstag kamen die sechsten Klassen mit drei Lehrern dafür zur Synagoge in die Bachgasse. Die Schülerinnen und Schüler waren größtenteils noch nie in einer Synagoge, weshalb Wolfgang Müller aus dem Vorstand des Synagogenvereins die Geschichte des Gebetshauses kurz dargestellt hat. Darauf folgte ein kurzer Vortrag zur jüdischen Religion seitens Pfarrerin Mareike von Nordheim.

Im Anschluss zogen die Schüler in vier Gruppen mit Putzzeug und Wasser los, um die Stolpersteine zu reinigen. Einige hatten Blumen dabei, die an den verschiedenen Stellen abgelegt wurden. Nach getaner Arbeit konnten sich alle in der benachbarten Eisdiele eine Kugel Eis auf Kosten des Auerbacher Synagogenvereins abholen. red/Bild: Zelinger

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2