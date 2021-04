Bensheim. Sechs Schülerteams aus der Region waren beim virtuellen Roboterwettbewerb dabei. Ein Team des Goethe-Gymnasiums gewann den Regionalentscheid der First Lego League, der in diesem Jahr nur per Videokonferenz stattfinden konnte.

Das Team „Goethe RobotX“ vom Goethe-Gymnasium Bensheim hat auch in diesem Jahr wieder die Regionalausscheidung Rhein-Main des Roboterwettbewerbs der First Lego League (FLL) für sich entschieden. Die Schülerinnen und Schüler nehmen jetzt an der Finalausscheidung für Deutschland teil. Der Wettbewerb endet mit der Weltmeisterschaft in den USA.

Ziel des weltweiten Wettbewerbs ist es, Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und 16 Jahren für Technik zu begeistern. Die Kinder und Jugendliche bauen dabei eigene Roboter und bringen ihnen bei, knifflige Aufgaben zu lösen. Die Regionalausscheidung Rhein-Main wird seit einigen Jahren von der IHK Darmstadt organisiert. Beim diesjährigen Ausscheid konnte allerdings kein echter Wettkampf in der IHK stattfinden, die Teams mussten stattdessen einer fachkundigen Jury ihre Roboter per Videokonferenz vorstellen. Von den ursprünglich zwölf angemeldeten Teams nahmen trotz widriger Corona-Bedingungen während der Vorbereitungen immerhin noch sechs teil.

Neben den Gewinnern „Goethe RobotX“ vom Goethe-Gymnasium in Bensheim waren es: „Alpha Robotics“, Albert-Einstein-Schule Groß-Bieberau; „Avionix“, ESOC Darmstadt; „KBS RobotX“, Goethe-Gymnasium Bensheim; „MindLabS“, Martin-Luther-Schule Rimbach; „Robotik Michelstadt“, Gymnasium Michelstadt. red

Info: Weitere Informationen www.first-lego-league.org