„Goethe liest“ auf dem Kirchberg in Bensheim

Bensheim. Literatur in der Natur, was für ein einmaliges Zusammentreffen: Am Mittwoch (18.) haben Spaziergänger die Gelegenheit, auf dem Kirchberghäuschen ab 9.30 Uhr literarischen Texten zu lauschen und dabei den Blick ins weite Land zu genießen.

Im Rahmen der Reihe „Goethe liest Lieblingstexte“ zum 150. Jubiläum des Bergsträßer Gymnasiums trägt die Klasse 9 e mit Lehrerin Nina Schwarz hoch über der Stadt ein buntes Potpourri an Texten vor, darunter auch Selbstgeschriebenes, und freut sich auf wache Zuhörer. Das Kirchberghäuschen hat zur Bewirtung geöffnet. red

