Glockengeläut und Friedensgebet

Bensheim. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und das Bistum Mainz haben angesichts des Krieges in der Ukraine dazu aufgerufen, in den nächsten Tagen um 12 Uhr die Glocken zu läuten. Das Läuten der Glocken sei laut Kirchenpräsident Volker Jung ein Aufruf an alle Menschen, innezuhalten und auch persönlich zu beten.

Die Bensheimer katholischen und evangelischen Innenstadtgemeinden beteiligen sich zusammen mit den Auerbacher Kirchengemeinden an dieser Aktion und laden dazu ein, um 12 Uhr ein Gebet für den Frieden in der Ukraine zu sprechen.

Auf den Internetseiten von Kirchengemeinden und Dekanaten finden sich Friedensgebete zum Nachlesen und Mitsprechen. Ab Aschermittwoch, 2. März, findet zudem in den nächsten Wochen jeweils mittwochs um 18 Uhr ein Gebet „10 Minuten für den Frieden“ in der Kirche Sankt Georg statt. red

