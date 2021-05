Gletscher, Geysire und eine vielfältige Vogelwelt

Bensheim. Wegen des überwältigenden Zuspruchs für den Vortrag im April und wegen hoher Nachfrage bietet der Nabu Meerbachtal mit einem Online-Vortrag über Island eine zusätzliche Veranstaltung an. Die Vorführung ist am Dienstag, 11. Mai, ab 19.30 Uhr.

AdUnit urban-intext1

Die Verbindung zum heimischen Computer wird wie folgt hergestellt: Homepage nabu-meerbachtal.de aufrufen, unter dem Register Termine finden sich die Veranstaltungen. In der Vorankündigung für den Islandvortrag ist der Link enthalten. Danach erhält man eine E-Mail mit den eigentlichen Zugangsdaten.

Jürgen Schneider zeigt Bilder von seinen zahlreichen Reisen nach Island. Höhepunkt war die letzte Exkursion, die kurz vor Ausbruch der Pandemie im Winter 2019/2020 durchgeführt wurde.

Beeindruckende Landschaften zu verschiedenen Jahreszeiten sind zu bestaunen: Eisberge, Gletscher, Geysire und Wasserfälle sowie zahlreiche Seen sind prägend für die Insel. Die vielfältige Vogelwelt während der Zug- und Brutzeit wird ausführlich gezeigt. Der Sommer mit seinen hellen Nächten zieht zahlreiche Langstreckenzieher an, die in kurzer Zeit ihren Nachwuchs hochfüttern. Island ist bekannt für seine Vorkommen an Enten, Tauchern, Möwen und sonstigen wassergebundenen Vögeln. Seeschwalben finden sich in der Sommersaison neben den an die nordischen Bedingungen angepassten Arten.

AdUnit urban-intext2

Besonders die Küstenregionen sind für ihre Brutgebiete an den Steilküsten bekannt. Insgesamt wird ein beeindruckendes Gesamtbild der Insel im Nordatlantik vermittelt. Wie der Moderator berichtet, gibt es bereits zahlreiche Voranmeldungen für den Vortrag.

Blühende Orchideenwiese

Die Ortsgruppe ist trotz Pandemie unter entsprechenden Bedingungen im Freien aktiv, kürzlich wurde eine Orchideenwiese von wuchernden Herbstzeitlosen befreit. Ein angepachtetes Obstbaumgrundstück mit altem Bestand braucht einen Pflegeschnitt, die wunderbaren Bäume sollen auf jeden Fall erhalten werden. Die Fläche bietet Lebensraum für Höhlenbrüter wie Steinkauz, Wendehals und Buntspecht sowie zahlreiche Kleinvögel.

AdUnit urban-intext3

Die Teichanlagen wurden in einen sehr guten Zustand gebracht, auf die Belegung der zahlreichen Nistkästen in der laufenden Brutsaison ist man gespannt.

AdUnit urban-intext4

Pfingst-Wanderung abgesagt

Leider muss der Verein darauf hinweisen, dass die beliebte Botanische Wanderung am Pfingstmontag, 24. Mai, abgesagt werden musste. Der Wanderpfad durch die Pflegegebiete ist bereits gemäht, so dass man auf eigene Faust die Frühlingsblüte erkunden kann. Ein Hinweis ist ebenfalls auf der Homepage des Nabu Meerbachtal ersichtlich.

Die Mitglieder der Ortsgruppe Meerbachtal wünschen den interessierten Bürgern und Freunden des Vereins Gesundheit und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen unter entspannten Bedingungen. red