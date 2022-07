Gleitschirm am Melibokus abgestürzt

Bensheim. Ein 59 Jahre alter Gleitschirm-Flieger hat sich am Dienstagnachmittag (26.) schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 15.30 Uhr startete der Mann mit seinem Gleitschirm am Startplatz auf dem Melibokus. Aus noch unbekannter Ursache verlor er kurz nach dem Start an Flughöhe und stürzte ab, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Klinikum Darmstadt eingeliefert. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

Auch die Feuerwehr Auerbach wurde zum Einsatzort gerufen. Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite schreibt, hätten Zeugen beobachtetet, wie der Hängegleiter nach dem Absprung in den Wald unterhalb der Aussichtsplattform abstürzte. Sie wählten umgehend den Notruf und führten die Rettungskräfte zur Absturzstelle. Durch den ebenfalls herbeigerufenen Notarzt wurde die medizinische Behandlung sofort eingeleitet, in der Anfangsphase bis zum Eintreffen des Rettungswagens unterstützten dabei auch die anwesenden Feuerwehrsanitäter.

Nach einer ersten medizinischen Behandlung im Wald wurde der Patient mithilfe einer Schleifkorbtrage rund 300 Meter bergauf zum Rettungswagen transportiert. Da die Absturzstelle abseits eines befestigten Waldweges lag, sei das eine besondere Schwierigkeit gewesen, so die Feuerwehr. pol/red