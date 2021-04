Glaubens-Kurs in der Christuskirche

Auerbach. Die Corona-Krise hat vieles erschüttert und hinterfragt. Was ist der Sinn des Lebens, worauf kann man vertrauen, was zählt wirklich? Hat der christliche Glaube darauf Antworten und wenn ja, welche? Die zentralen Grundlagen des christlichen Glaubens neu entdecken, darum geht es im „Alpha-Kurs“, den die Christuskirche Auerbach ab dieser Woche wieder anbietet.

AdUnit urban-intext1

In der Ankündigung heißt es: „Was heißt Glauben? Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Ist er wirklich auferstanden? Was bedeutet das für mein Leben? Warum und wie bete ich? Heilt Gott auch heute noch? Wie mache ich das Beste aus meinem Leben?“ Um diese und verschiedene andere Fragen geht es in dem Kurs, der über zwölf Wochen läuft.

Die Treffen finden entsprechend der aktuellen Corona-Bestimmungen mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen statt. Trotzdem bleibt Raum für Gemeinschaft, um anzukommen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Hat das Leben mehr zu bieten?“

Anschließend gibt es ein Video zum Thema des Abends. Es zeigt einerseits, was die Bibel dazu sagt und andererseits lebendige Erfahrungen, was Menschen mit Gott zu diesem Thema ganz praktisch erlebt haben.

AdUnit urban-intext2

Der Schnupperabend beschäftigte sich mit dem Thema „Hat das Leben mehr zu bieten? Christlicher Glaube – heute noch attraktiv und relevant?“ Diese Frage habe in der aktuellen Situation sicherlich eine ganz neue Brisanz bekommen, heißt es von Seiten der Gemeinde. Es folgte eine Austauschrunde, in der man die eigenen Gedanken, Fragen und Zweifel einbringen konnte.

Die Treffen finden dienstags ab 19.30 Uhr in der Christuskirche, Darmstädter Straße 274, Bensheim-Auerbach statt. red

AdUnit urban-intext3