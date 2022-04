Glaskunst aus Künstlerhand

Auerbach. Die Kunstfreunde Bergstraße freuen sich vom 23. April bis zum 22. Mai auf sechs Künstlerinnen und Künstler, die sich unter dem Thema „Cosmos Glas“ zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben und sich mit diesem spröden, gleichzeitig zarten Material auseinandersetzen. Die Ausstellung findet im Damenbau des Fürstenlagers statt.

Dabei spielt das herkömmliche Glas, wie wir es wahrnehmen, keine so große Rolle. Gezeigt werden Skulpturen und Objekte, als Solitäre wie auch als dekorative Elemente. Reiner Schlestein als regional bekannter Glaskünstler ist den Besuchern der vielen Ausstellungen bekannt. Doch die anderen Kreativen sind an der Bergstraße nur den Insidern vertraut, unter Kennern aber ein Begriff für hohe Ästhetik und technische Finesse.

Glas gehört zu den ältesten Werkstoffen. Bevor der Mensch in der Lage war es herzustellen, kannte er das Material nur als Schmelzprodukt vulkanischem Ursprungs. Mit der Beherrschung des Feuers gelang es dem Menschen, Glas in einen plastischen Zustand zu versetzen und zu formen. Mit der Verbreitung der Technologien in unsere Breiten wurde Venedig zum Zentrum der europäischen Glasherstellung und blieb dies über Jahrhunderte. Allmählich wandelte sich Glas vom Luxusgut zum Alltagsgegenstand. In unserer heutigen Zeit wird Glas wieder ein Luxusgut durch Künstlerhand.

Samstags und sonntags sind die Arbeiten von Silvia Lobenhofer-Albrecht, Wolfgang Mussgnug, Sabine Nein, Alkie Osterland, Reiner Schlestein und Mary Sych von 14.30 bis 18 Uhr (samstags) und 11 bis 18 Uhr (sonntags) zu sehen. red