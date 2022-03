Glasfasernetz ausbauen

Bensheim. Das Glasfasernetz soll in Bensheim zügig ausgebaut werden, um eine schnelle Internetanbindung in der gesamten Stadt verfügbar zu machen. Möglich ist, dieses Ziel bis zum Jahr 2028 zu erreichen, wie die GGEW AG in Aussicht stellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Zu viele Lücken bestehen bei der Versorgung mit Breitbandanschlüssen. In den vergangenen Jahren waren verschiedene Anbieter aktiv, doch stehen in den meisten Wohngebieten immer noch keine ausreichenden Datenübertragungsraten zur Verfügung“, sagt CDU-Stadtverordneter Maximilian Gärtner. „Daher muss die digitale Infrastruktur strategisch verbessert werden.“

Im Herbst hatte die CDU-Fraktion mit den Koalitionspartnern SPD und FDP die Initiative ergriffen. Auf ihren Antrag wurde der Magistrat beauftragt, ein Konzept für den flächendeckenden Ausbau des „Gigabitnetzes“ zu erstellen. Hierfür sollten Partner gesucht werden und die Umsetzung in der Hand von Unternehmen liegen. Die GGEW AG steht bereit, um ihr Glasfasernetz zu erweitern – ohne staatliche Zuschüsse. Innerhalb der nächsten Jahre könnte für alle Haushalte in Bensheim ein Anschluss angeboten werden, dann stünde den Nutzern eine Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als bedeutendes Vorhaben für die Stadt sieht die CDU eine optimale Anbindung an. Denn der Bedarf für hohe Bandbreiten werde in Zukunft weiter steigen, worauf Fraktionsvorsitzender Tobias Heinz hinweist: „Nicht zuletzt das Homeoffice und weitere berufliche Anforderungen, aber auch Unterhaltungsangebote, machen deutlich, dass schnelle Internetzugänge gebraucht werden.“

Vorgesehen ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der GGEW AG. Ausbauschritte sollen darin festgelegt werden, womit der Auftrag zur flächendeckenden Umsetzung erfüllt würde. Die CDU sieht darin eine erfolgversprechende Perspektive und spricht bei der Fraktionssitzung am Dienstag (29.) über das Glasfasernetz. red