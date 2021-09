Glaserfaser-Ausbau für Unternehmen in Auerbach

Auerbach. Im Gewerbegebiet Auerbach-Nord haben die rund 100 Unternehmen die Chance, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom anschließen zu lassen. Das teilte der Konzern mit.

Wenn sich bis zum 19. Dezember mindestens 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird das Gewerbegebiet ausgebaut. Die Firmen erhalten den Einbau des Gigabit-Anschlusses ohne zusätzliche Kosten. Das Angebot auf Glasfaser reicht vom asymmetrischen 100 MBit/s-Geschäftskundenanschluss über den symmetrischen 1 GBit/s-Anschluss bis hin zu direkten Übertragungswegen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s.

Die Telekom will dafür mehr als acht Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt an das Glasfaser-Netz anbinden. Dabei sollen unter anderem alternative Verlegeverfahren eingesetzt werden. Sie sind zeitsparend, nachhaltig, führen zu kürzeren Bauzeiten und weniger Belastungen für die Anwohner, so die Telekom. red

Info: Kontakt: Telefon 0800/3301362 (kostenfrei), E-Mail: vollglas@telekom.de, www.telekom.de/vollglas

