GlasBlasSing mit „Happy Hour“ im Rex

Bensheim. Die Gruppe GlasBlasSing aus Berlin macht Musik auf Glasflaschen. Am Mittwoch, 16. März, ist die Band mit ihrem aktuellen Programm „Happy Hour“ zu Gast im Musiktheater Rex. Beginn ist um 20.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Scherben bringen Glück, heißt es. Doch wer auf ’ne richtige Portion Glück aus ist, lässt die Flaschen ganz – und macht damit Musik. Flaschenmusik. Dass selbst Trauermärsche heiter klingen, wenn man sie auf Flaschen spielt, haben GlasBlasSing auch in der Vergangenheit schon empirisch belegt. Jetzt stellen sie sich mit „Happy Hour“ den Sonnenseiten des Lebens.

In der Ankündigung des Veranstalters heißt es über die Musiker: „In einer Zeit, in der die meisten darauf schauen, was ihnen fehlt und was sie stört, fragen sie: Was tut uns gut? Warum vergisst man das immer wieder? Kann man Glück haben und gleichzeitig glücklich sein? Kann man zu glücklich sein und wie klingt das musikalisch? Glück teilen, um es zu multiplizieren – wie ertragen das Mathematiker? Kann man auf der Bühne wirklich ein Glücksrad über die Songreihenfolge entscheiden lassen? Ist eine bis zur Mitte gefüllte Bierflasche halb voll oder halb leer? (Antwort: Weder noch. Es ist ein Cis.)“ red/Bild: Yves Sucksdorff

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2