Einmal im Jahr legte Giulia Siegel im Club Fantasy Night am Beauner Platz auf – bis die Corona-Pandemie kam. Nun kehrt die DJane zum ersten Mal nach der Viruszwangspause wieder an die Mischpulte in Bensheim zurück. Am Freitag (14.) ab 22 Uhr spielt sie Rock, Pop und Dance aus den 1980er und 1990er Jahren.

Deutschlandweit gefragt

Im Dezember 2014 feierte die Tochter von

...