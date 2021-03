Bensheim. Die jüngste musikalische Passionsandacht in der Michaelskirche fiel genau auf den Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Ihr gewichtiges reines Bach-Programm mit zwei großen Leipziger Orgelwerken und der späten Flötensonate BWV 1035 war insofern denkbar passend gewählt.

Christoph Bergner trat dabei nicht nur als Cembalopartner von Andrea Bergner (Blockflöte) und Anselm Friederich-Schwieger (Violoncello) hervor, sondern übernahm auch den anspruchsvollen organistischen Solopart dieser Andacht. Zur liturgischen Vertiefung gab es Wortbeiträge von Pfarrer Stefan Kunz und den gemeinsam gesprochenen Psalm 43 „Schaffe mir Recht, Gott“.

Zentraler Programmpunkt war die viersätzige Flötensonate BWV 1035, die wohl anlässlich eines Berlin-Besuches 1741 für den preußischen Hofbediensteten und begabten Amateurflötisten Michael Gabriel Fredersdorf entstanden ist.

Obwohl statt der originalen E-Dur-Traversflötenfassung eine transponierte F-Dur-Blockflötenversion erklang, bewahrte die Komposition dank Andrea Bergners ausgefeilter Vortragskunst ihren besonderen farblichen Reiz. Wie Bach sich hier in einem seiner letzten Kammermusikwerke auch dem neuen galanten Stil öffnet, kam sehr einnehmend zur Geltung. Der wunderbar kantabel empfundene „Adagio ma non tanto“-Kopfsatz und vor allem das geradezu schwärmerisch ausgekostete „Siciliano“-Juwel lieferten dafür beste Beispiele.

Die nie überdrehten Allegro-Sätze gefielen durch fein dosierten Schwung und entspannte flötistische Geläufigkeit. Nicht zuletzt der Continuopart mit flüssig grundierendem Cembalo und frisch akzentuierendem Violoncello garantierte ungetrübtes Hörvergnügen. Aus diesem souveränen Musizieren sprach in der Tat eine jahrzehntelange freundschaftliche Vertrautheit.

Christoph Bergners organistisches Können ist seinen cembalistischen Fähigkeiten bekanntlich absolut ebenbürtig. Für die aktuelle Passionsandacht hatte der ehemalige Walcha-Schüler zwei veritable Gipfelwerke des Genres ausgesucht, welche seine spielerische und interpretatorische Beherrschung der Materie besonders eindrucksvoll bestätigten. Schon in Präludium und Fuge h-Moll BWV 544 verdiente größte Bewunderung, wie überlegen Bergner selbst bei komplex verdichteter Polyphonie stets für lebendig beredte Linienführung und optimale klangliche Durchhörbarkeit sorgte.

Zu diesem mächtigen Auftaktstück gesellte sich am Ende als passende Ergänzung das ähnlich expressive c-Moll-Werk BWV 546, dessen bisweilen unterschätzte Fuge bei Bergner keineswegs als kompositorisch blasseres Anhängsel ihres fraglos imposanten „Vorspieles“ erschien. Auch hier wirkte die ungemein konzentrierte und stringente Darbietung wieder wie aus einem Guss. Für diese intensive Andacht an Bachs Geburtstag gab es von den gut sechzig Zuhörern in der Michaelskirche viel Beifall.