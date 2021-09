Bensheim. Kommunikation in der Familie – oftmals ist dies nicht ganz so einfach. Obwohl Eltern nur das Beste für ihre Kinder wollen, führen manchmal Kleinigkeiten zu Meinungsverschiedenheiten und zum Streit zwischen Kindern und Eltern. Kinder fühlen sich missverstanden, Eltern sprechen Verbote aus, es kommt zu Konflikten. In solchen Situationen gibt es in der Regel keine Gewinner, sondern nur Verlierer, haben doch solche Konflikte das Potenzial, die Eltern-Kind-Beziehung zu belasten.

Einen Ansatz, die Kommunikation und damit das gesamte Miteinander in der Familie zu verbessern, hat Marshall Rosenberg in seiner „Non-Violent Communication“, der nicht verletzenden Kommunikation, geschaffen. Im Deutschen hat sich hierfür der Begriff „Gewaltfreie Kommunikation“ durchgesetzt. Das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald bietet in diesem Jahr erstmals einen zweitägigen Workshop an, in dem man sich mit diesem Ansatz vertraut machen kann.

Die beiden Kommunikationstrainierinnen Dagmar Arzberger und Barbara Buss führen in die theoretischen Grundlagen der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg ein und besprechen anhand praktischer Übungen in der Gruppe, wie man diesen Ansatz in seinem Alltag einsetzen kann.

Ziel des Workshops ist es zu erfahren, wie man seine Interessen erfolgreich vertreten und dabei in wertschätzendem Kontakt mit dem Gegenüber bleiben kann, aber auch wie man mit Kritik, Vorwürfen und Angriffen umgehen kann, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen. In den vier Schritten der nicht verletzenden Kommunikation (Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte) soll aufgezeigt werden, wie man selbstbewusst und bestimmt kommunizieren kann, ohne Vorwürfe zu erheben.

Der vierteilige Workshop beginnt mit einem Studientag am 30. Oktober von 10 bis 17 Uhr und wird dann an drei Mittwochabenden am 3., 10. und 17. November von 19 bis 21 Uhr fortgesetzt. Der Kurs findet in Bensheim (Liebfrauenschule sowie Pfarrzentrum von Sankt Georg) statt.

Die Hygienebestimmungen sehen hierbei unter anderem die Einhaltung der 3 G-Regel vor. Weitere Informationen erteilt das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald, Telefon 06252/3353, www.kbw-bergstrasse-odenwald.de. red