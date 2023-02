Gesundheitswanderung des OWK Auerbach im Regen

Auerbach. Pech hatte der Auerbacher Odenwaldklub bei seiner ersten Gesundheitswanderung mit dem Wetter. Fast pausenlos regnete es, aber die Teilnehmerinnen, die sich daran nur wenig störten, haben es nicht bereut, dabei gewesen zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der Bachgasse aus führte die Wanderung durch das Fürstenlager hinauf zum Teehaus, von wo der sonst weite Blick in die Ebene diesmal nicht vergönnt war. Doch spätestens in der Schutzhütte des Lions Clubs kam gute Laune auf und die Regenschirme wurden beiseitegelegt.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Friederike Preuß, die als zertifizierte Gesundheitswanderführerin die Tour gestaltete, gab hier hilfreiche Anleitungen für Dehnübungen zur Kräftigung und Lockerung von Waden, Oberschenkel, Hüfte, Rücken und Schulter.

Nicht nur beim Wandern, auch im Alltag – ob zu Hause oder am Arbeitsplatz – seien die Übungen sinnvoll einzusetzen. Viel Spaß hatten die Teilnehmerinnen auch bei den Übungen mit dem schönen Namen „Sieben Hanseaten“. Sie beziehen sich auf sieben Positionen, die jeweils sieben Sekunden lang eingehalten und dann gelöst werden, was wohltuend zur Entspannung beiträgt.

Um sie sich leicht einprägen zu können, tragen sie Tiernamen wie zum Beispiel Giraffenhals für die seitliche Dehnung des Halses. Daneben gibt es den Pferdesprung, das Storchenbein oder den Katzenbuckel.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Feuerwehr Lindenfels Neue Drehleiter in Lindenfels ist jetzt einsatzbereit Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Vortrag Sexistische Sprüche, Gewalt und Erniedrigung Mehr erfahren

Weiter ging es zum Kirchberg mit kurzem Innehalten an der Gedenkstätte, die an die zwölf in den letzten Kriegstagen hier von der Gestapo ermordeten Menschen erinnert. Über den Brunnenweg führte die Wanderung danach zum Blütenweg und endete im Fürstenlager. red/Bild: OWK