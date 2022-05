Gesundheitstage in der Awo-Kita

Bensheim. In dieser Woche drehte sich alles rund um das Thema Gesundheit in der Awo-Kita Stubenwald. Ein Schwerpunkt war Zahngesundheit und Körperhygiene. Spielerisch näherten sich die Kinder ihrem Alter entsprechend den Themen an: Neben dem Üben des Zähneputzens, des korrekten Naseputzen und der Hustenetikette wurden entsprechende Bilderbücher betrachtet, Kamishibai-Theater eingesetzt und thematische Spiele durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den für die Kinder oft herausfordernden letzten beiden Corona-Jahren hat sich der Förderverein der Kita etwas ganz Besonderes überlegt. Sie schenkten den Kindern zwei Bewegungstage mit Sportwissenschaftlerin Heike Herzig. Im Vordergrund standen der Spaß an der Bewegung und die Freude am Entdecken von Neuem.

Zwei Tage mit angeleiteten Bewegungsspielen, spielerischer Fitness, Entspannung und Kinder-Yoga durften die Kinder jeweils in altersgleichen Kleingruppen erleben und genießen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Abgerundet wurde die Gesundheitswoche mit dem Themenfeld Ernährung. Mit vielfältigen Angeboten wie der spielerischen Bearbeitung der Ernährungspyramide, der Erforschung gesunder sowie ungesunder Lebensmittel und dem Zubereiten von Smoothies gingen die Gesundheitstage in der Kita zu Ende und sollen im nächsten Jahr wiederholt werden. red/Bild: Neu