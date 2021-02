Bensheim. Der Hospiz-Verein Bergstraße lädt erneut trauernde Eltern, die einen lieben Menschen verloren haben, zu einem Gesprächskreis ein. Als Mutter oder Vater von minderjährigen Kinder funktionieren zu müssen und sich gleichzeitig mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen, kann oft schwierig sein.

Unter Leitung der Sozialpädagogin und Trauerbegleiterin Anja Gondolph sowie einer qualifizierten ehrenamtlichen Trauerbegleiterin haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen und ihrer eigenen Trauer den Raum zu geben, der ihr gebührt.

Treffen sind kostenlos

Die kostenlosen Treffen beginnen am 9. März. Insgesamt sind acht Abende geplant: immer dienstags bis August von 19 bis 21 Uhr. Veranstaltungsort ist das Hospiz Bergstraße, Kalkgasse 13, in Bensheim. Sollten die Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie ein Treffen in Präsenz nicht zulassen, ist ein Start der Gruppe über Zoom vorstellbar.

Eine Anmeldung beim Hospiz-Verein Bergstraße ist dringend erforderlich. Kontakt über Telefon: 06251/989450, post@hospiz-verein-bergstrasse.de, www.hospiz-bergstrasse.de. red