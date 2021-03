Auerbach. Gerade in schwierigen Zeiten gibt es viele Menschen, die auf der Suche sind – auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Sinn und nach einem Gespräch, um ihre Nöte loszuwerden.

Die Christuskirche in Auerbach bietet über ihre Homepage christuskirche.com die Möglichkeit an, ein persönliches Gespräch zu „buchen“. Nach Klick auf den Button „Sie sind in Sorge? Wir sind für Sie da“ auf der Homepage werden nur ein paar Daten wie Name, Telefonnummer und die Zeit, wann ein Gespräch zeitlich am besten passt, abgefragt.

In der Gemeinde gibt es ein Team von zwölf Mitarbeitern, das sich persönlich um die Menschen kümmert, die sich melden. Möglich ist ein telefonischer Austausch, aber auch ein persönliches Gespräch in der Gemeinde in der Darmstädter Straße 274 in Auerbach.

Neben der Kontaktaufnahme über die Homepage ist es auch möglich, sich per E-Mail direkt an die Gemeinde zu wenden: kontakt@christuskirche.com. red