Gespräche über Photovoltaik

Bensheim. Die Mitglieder des Arbeitskreises Klimapolitik in der SPD Bensheim trafen sich mit Micha Jost, Vorstand der Energiegenossenschaft Starkenburg, zu einem Informations- und Erfahrungsaustausch. Beeindruckend war für die Gesprächsteilnehmer der SPD die umfängliche Tätigkeit der Genossenschaft, die nicht nur Photovoltaik-Anlagen betreibt, sondern auch Windkraft- und andere Anlagen; erstaunlich die Information, dass es keinen Mangel an Genossenschaftern gäbe, wenn vor Ort genügend geeignete Flächen für neue Projekte zur Verfügung stünden. „Wir halten weiter Kontakt“, so die Meinung am Ende des Gesprächs.

Unser Bild zeigt (v.l.) Micha Jost, Martin Zencke, Heinz-Jürgen Schocke und Mete Güzel. red/Bild: SPD