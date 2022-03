Gespräch in Bensheim: Gedenken durch Stolpersteine

Bensheim. Für den heutigen Mittwoch (23.), 19.30 Uhr, lädt die Michaelsgemeinde zu einem Kirchturmgespräch ins Gemeindehaus, Darmstädter Straße 25, ein.

Am Vorabend des 24. März, an dem vor 80 Jahren die Deportation der Bergsträßer Juden begann, wird über ein Projekt des Goethe-Gymnasiums berichtet. In das Gymnasium gingen vor dem Krieg auch viele jüdische Mädchen. Ihre Geschichte hat man in einer Geschichtswerkstatt erforscht und versucht, mit den Familien Kontakt aufzunehmen.

Zur Erinnerung an die ehemaligen Schülerinnen wurden Stolpersteine in Bensheim verlegt. Paula Lamb wird von den Ergebnissen der Arbeit berichten. Sie wird Familien vorstellen und Dokumente aus der damaligen Zeit mitbringen. red

