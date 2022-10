Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim erinnerte Manfred Forell, ehemaliger Lehrer an der Gesamtschule, an die schwierigen Umstände in den Anfangsjahren und lobte die Entwicklung der GSS, an der heute 1440 Schüler von 132 Lehrern unterrichtet werden.

© Thomas Zelinger