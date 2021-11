Geschenke-Versteigerung in Bensheim muss ausfallen

Bensheim. Auch im zweiten Corona-Winter muss die beliebte Geschenke-Versteigerung des Unternehmens „Showmaker“ ausfallen. Dabei war schon alles geplant: Eigentlich hätte das Benefiz-Event diesmal am 11. Dezember mit viel Platz am Wambolter Hof stattfinden sollen.

„Mit Hilfe von Einzelhandel und Gastronomie sowie einigen Unternehmen hätten wir wieder circa 250 Geschenke versteigert und so ein schönes Weihnachtsfest für etwa 200 hilfsbedürftige Menschen aus der Region finanziert“, so der „Showmaker“ Harry Hegenbarth. „Die rasant steigenden Zahlen machen die Versteigerung in der Form nicht möglich.“ Man bezweifle aber auch, dass überhaupt viele Menschen gekommen wären – „was ja auch vernünftig ist bei einer derartigen Lage“, betont Hegenbarth.

Spenden erbeten

Auch online, beispielsweise als Live-Stream, sei der Aufwand viel zu hoch für ein vernünftiges Ergebnis. Deswegen will es das Unternehmen jetzt auf einem anderen Weg versuchen und ruft die Bensheimer zu Spenden auf: Aus Geschenke-Versteigerung wird „Geschenke-Verweigerung“. Spenden können direkt an den Verein Hilfen für Wohnungslose überwiesen werden – mit dem Verwendungszweck „Geschenke-Verweigerung“, da man ja schließlich kein Geschenk ersteigere wie sonst, erklärt Hegenbarth. Der Verein und das Diakonische Werk Bergstraße leisteten großartige Arbeit für Menschen auf der Straße.

Auch das geplante Fest sowie die Alternativen werden laut Hegenbarth immer schwerer umzusetzen. „Aber wir geben auf keinen Fall auf und werden gemeinsam mit dem Verein, diversen ehrenamtlichen Menschen sowie dem Diakonischen Werk etwas auf die Beine stellen“, verspricht der „Showmaker“.

Im vergangenen Jahr wurden mit Hilfe der Rotarier anstelle des Weihnachtsessens 200 Rucksäcke mit allerlei brauchbaren Dingen verteilt – Handschuhe, Mütze, Wärmekissen, Tabak, Schokolade, Plätzchen, Stirnlampe, Hygieneartikel und vieles mehr. Das „Fest im Rucksack“ sei super angekommen. Das „Festessen“ kam in Form von Gutscheinen daher, die jeder vor Ort bei verschiedenen gastronomischen Betrieben einlösen konnte.

Insgesamt werden für eine solche Aktion rund 6000 Euro benötigt – für jegliche Unterstützung ist „Showmaker“ dankbar. „Hoffentlich geht es nächstes Jahr endlich normal weiter. Mit dichtem Gedränge vor der Bühne und vielen Umarmungen wildfremder Menschen, weil man ein schönes Geschenk ergattert hat“, wünscht sich Hegenbarth. In diesem Jahr wäre die Versteigerung zum 18. Mal über die Bühne gegangen – „und wir hätten gleichzeitig Volljährigkeit gefeiert. Auch das holen wir nach“, verspricht der „Showmaker“. red