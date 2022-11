Geschenke kommen wieder unter den Hammer

Bensheim. Wie so viele Veranstaltungen musste auch die beliebte Geschenke-Versteigerung der Firma Showmaker in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt pausieren. Doch jetzt ist die Durststrecke vorbei – und die Auktion in der Innenstadt geht in die 17. Runde.

Gemeinsam mit dem Verein Hilfen für Wohnungslose Bensheim und dem Diakonischen Werk (Streetwork) sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helfern stellt Showmaker mit dem Erlös der Versteigerung wieder ein Weihnachtsfest für hilfsbedürftige und wohnungslose Menschen in Bensheim auf die Beine.

Wie üblich ist die Benefiz-Aktion wieder auf die Mithilfe von Bensheimer Unternehmen, Einzelhändlern und Gastronomen angewiesen. In der Vergangenheit wurde Showmaker Jahr für Jahr mit einer Vielzahl an Geschenken unterstützt – und so wurde die Versteigerung immer zu einem großen Erfolg. Auf diese Weise konnten Live-Musik, Catering und Geschenke für mittlerweile über 200 hilfsbedürftige Menschen finanziert werden.

Die gespendeten Präsente kommen am Samstag, 10. Dezember, ab 11 Uhr unter den Hammer. Neu ist der Ort des Geschehens: Die Versteigerung findet nicht mehr auf dem Marktplatz, sondern an der Alten Faktorei (Bürgerwehrbrunnen) statt. „Es wird wieder viele lustige, schöne, große, kleine, verrückte, ausgefallene und vor allem wertvolle Geschenke geben“, verspricht Harry Hegenbarth von Showmaker. Ob Kaffeeautomat, Goldschmuck, Gutscheine, ein Jahresfreiverzehr bei einer lokalen Eisdiele, Spielwaren, 100 Freikarten für die Kinderfahrgeschäfte, Weihnachtsbäume oder auch nur ein Fass Bier – in den vergangenen Jahren war alles dabei.

In Zusammenarbeit mit dem Bensheimer Einzelhandel, der Gastronomie und vielen Unternehmen werden bis zu 250 Geschenke an das Publikum meistbietend versteigert. Auf alle Besucher warten also wieder viele Schnäppchen – und wie üblich auch jede Menge Spaß.

Damit wieder eine ordentliche Summe für den guten Zweck zusammenkommt, freut sich die Firma Showmaker noch über weitere Geschenke-Spenden. „Im Sinne der Auktion empfehlen wir ein großes Geschenk, anstatt vieler kleiner Geschenke – ohne unverschämt klingen zu wollen“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Wichtig ist, dass man nicht erkennen kann, was sich im Päckchen verbirgt. Für den Auktionator sollte ein Zettel hinzugefügt werden, auf dem Inhalt, Wert und Spender des Geschenks vermerkt sind.

Präsente können bis Freitag, 10. Dezember, abgegeben werden: entweder in der Tourist-Info (Hauptstraße 53) oder im Büro von Showmaker (Hasengasse 6 – Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr). red