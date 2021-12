Geschenke für THW-Jugend Ahrweiler

Bensheim. Auch dieses Jahr war wieder von besonderen Herausforderungen geprägt – nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie. Im Sommer wurden einige Teile Deutschlands von schweren Unwettern und Überschwemmungen getroffen. Wie viele andere Helfer war auch das THW Bensheim mehrere Wochen unter anderem in der besonders betroffenen Gegend im Ahrtal im Hochwassereinsatz.

Helfer auch privat betroffen

Nicht nur viele Privathaushalte waren betroffen, auch die Unterkunft des THW Ahrweiler wurde, während der Ortsverband schon an anderer Stelle im Hochwassergebiet im Einsatz war, durch die Wassermassen, zerstört. Viele Helfer waren zusätzlich privat von den Hochwasserschäden betroffen und haben viel verloren. „Wir wollten gerade jetzt in der Weihnachtszeit ein paar Kameradinnen und Kameraden eine kleine Freude bereiten. Dafür hat unsere Helfersprecherin Sophie Franke sich mit der Jugendbetreuerin der THW-Jugend Ahrweiler zusammengeschlossen und eine Geschenke-Aktion für die Kinder und Jugendlichen ins Leben gerufen“, berichtet das Bensheimer THW in einer Pressemitteilung.

17 Kinder aus der THW-Jugend Ahrweiler konnten sich dieses Wochenende über eine extra Lieferung Geschenke freuen. Jedes Kind konnte sich vorher etwas wünschen, gemeinsam wurden im Ortsverband Bensheim Geschenke gekauft, verpackt und anschließend mit einigen Freiwilligen direkt im Ahrtal ausgeliefert. Außerdem wurde ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 700 Euro für die Jugendgruppe gesammelt, um einen Ausflug organisieren zu können.

Auch außerhalb dieser Aktion sind weiterhin ehrenamtliche Einsatzkräfte von verschiedenen Ortsverbänden in den Gebieten und unterstützen die Wiederinstandsetzungen. „Wir hoffen, den Kindern eine kleine Freude bereitet zu haben“, heißt es von Seiten des THW Bensheim.

