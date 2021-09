Das Kreisoberligaderby zwischen dem VfR Bürstadt und dem FC Alemannia Groß-Rohrheim ist am Sonntag auf dem Sportplatz in Bobstadt ohne Sieger geblieben. Die Teams trennten sich 2:2 (2:1). Einen Schreckmoment für alle Beteiligten gab es dabei kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als VfR-Spieler Diolent Himaj im fairen Zweikampf unglücklich an der Nase verletzt wurde.

„Da hat er irgendwie

...