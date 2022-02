Bensheim. Zunehmend mehr Menschen nehmen die Fastenzeit zum Anlass, Gewohnheiten zu hinterfragen und alltägliche Dinge einfach mal anders zu machen. „Ostern entgegengehen – gemeinsam auf dem Weg zum Osterfest“ – unter diesem Motto lädt die katholische Kirche Bensheim ein, sich ab dem Aschermittwoch gemeinsam auf den Weg durch die Fastenzeit hin zum Osterfest zu machen. Viele Veranstaltungen bieten Gelegenheit, innenzuhalten, gewohnte Pfade zu verlassen und sich dabei berühren zu lassen von Gottes lebensbejahender Botschaft.

Die Asche als Zeichen dafür, dass Altes vergehen muss, damit Neues entstehen kann, ist namensgebend für den Aschermittwoch. An diesem Tag laden die Gemeinden ein, gemeinsam den Beginn der Fastenzeit zu begehen: Um 19 Uhr wird in Sankt Laurentius, Sankt Georg und Heilig Kreuz Gottesdienst gefeiert, um 17 Uhr sind Familien zum Gottesdienst in Sankt Laurentius eingeladen. Für die Gottesdienste gilt die 3 G-Regel sowie Maskenpflicht, eine Anmeldung ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Unter dem Titel „Es geht! Gerecht.“ finden ab dem 8. März jeden Dienstagmorgen von 6.30 bis 7 Uhr in der Kirche Heilig Kreuz Frühschichten statt, die das Thema der diesjährigen Fastenaktion des Hilfswerks Misereor aufgreifen.

Sich Zeit nehmen, Innehalten, Raum geben für Musik und Wort, dazu ist Gelegenheit am Dienstag, 22. März, und ab da jeden Dienstag von 19.30 bis 20 Uhr beim „Lichtmoment“ in der Kirche Sankt Georg.

Die Kreuzwegandachten, die am Freitag, 11. und 18. März, sowie am 1. April jeweils um 19 Uhr in Sankt Laurentius stattfinden, betrachten auf eigene Weise den Leidensweg Jesu und laden dabei auch zum Nachdenken über das eigene Leben ein.

Sich im wahrsten Sinne des Wortes „auf den Weg zu machen“ gilt es beim „Nordic Walking – mal anders“, bei dem in einer Mischung aus Sport und Spiritualität der Weg zum Osterfest erfahrbar wird. Es findet am Freitag, 25. März, um 17 Uhr, am Samstag, 2. April, um 15 Uhr sowie am Freitag, 8. April, um 17 Uhr statt. Der Treffpunkt ist jeweils am Sportplatz in Schwanheim. Die Wegstrecke beträgt rund sechs Kilometer, die Dauer etwa eineinhalb Stunden.

Neben diesen regelmäßigen Veranstaltungen, zu denen weder eine Anmeldung noch eine regelmäßige Teilnahme erforderlich ist, finden weitere Aktionen zu besonderen Gelegenheiten statt.

Dazu gehört der Misereorsonntag (3. April), an dem die Gemeinden zu einem Solidaritätsessen aufrufen, das wegen Corona allerdings wieder zu Hause stattfinden muss. Hierzu gibt es eine Kooperation mit dem Weltladen, der eine Kochbox anbietet. Diese kann bis zum 19. März beim Weltladen vorbestellt werden, Telefon 06251/66730, Mail info@weltladen-bensheim.de.

Jugendliche sind am Freitag, 4. März, um 18 Uhr zu einem Impuls in die Kirche Sankt Laurentius eingeladen sowie zu einem anschließenden Spieleabend ins Pfarrzentrum. Am Sonntag, 13. März, findet um 11 Uhr ein Jugendgottesdienst in Sankt Georg statt. Und am Freitag, 1. April, gibt es unter dem Titel „Eat & Pray“ um 18 Uhr in Sankt Laurentius ein Angebot für Jugendliche zur Misereor-Fastenaktion.

„Nicht ich, sondern Gott in mir.“ Das schrieb vor mehr als 60 Jahren der UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld in sein Tagebuch. Am Sonntag, 13. März, lädt um 15 Uhr ein „Spirit Walk“ dazu ein, dem Leben und Denken dieses großen Christen nachzugehen, der Treffpunkt dafür ist an der Kriegsgräberstätte (Westtangente). Eine Anmeldung ist hierzu nicht erforderlich.

Eine Kreuz-Fahrt der etwas anderen Art, bei der mit dem Fahrrad Landschaftskreuze erkundet werden, findet am Samstag, 19. März statt (wir haben berichtet). Der Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz von Sankt Laurentius oder um 15 Uhr auf dem Parkplatz der Hundespielwiese in Lorsch. Für diese Veranstaltungen ist ebenfalls keine Anmeldung erforderlich, es gilt die 3 G-Regel.

Die evangelische und katholische Auerbacher Gemeinde laden für Sonntag, 20. März, um 18.30 Uhr in die Heilig-Kreuz-Kirche zum ökumenischen Kreuzweg ein, der mit Bildern und Texten die Lebenswirklichkeit junger Menschen aufgreift und sie mit dem Kreuzweg Jesu verbindet. Hierzu wird um eine Anmeldung über das Pfarrbüro von Heilig Kreuz gebeten, Telefon 06251/72909, Mail pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de.

Die Informationen zu allen Veranstaltungen der katholischen Kirche Bensheim sind auf einem Flyer zusammengefasst, der in den Kirchen ausliegt und auch auf der Homepage des Pfarreienverbundes zu finden: www.katholische-kirche-bensheim.de/fastenzeit. red