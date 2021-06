Gemeinde wählte neuen Vorstand

Auerbach. Am vergangenen Sonntag wurde auch der neue Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach mit Hochstädten gewählt. An der Wahl beteiligten sich 27,73 Prozent der 2848 Wahlberechtigten der Gemeinde. Es wurde auch wieder eine Briefwahl durchgeführt.

Der zukünftige Kirchenvorstand, dessen Amtszeit am 1. September beginnen wird, besteht aus sieben wiedergewählten und drei neugewählten Mitgliedern. Es wurden gewählt: Uwe Bauer, Sibylle Becker, Ulrike Benner-Erhardt, Korinna Beringer, Fabian Czypull, Tobias Dienst, Christopher Grünert, Claudius Keller, Astrid Lommel-Schroth und Marilena Meyer.

Protokoll liegt aus

Das Wahlprotokoll und das endgültige Wahlergebnis werden zwei Wochen vom 21. Juni bis 4. Juli im Gemeindebüro öffentlich ausgelegt und können dort während der regulären Öffnungszeiten oder nach Terminvereinbarung eingesehen werden.

Begründete Einsprüche gegen das Wahlergebnis können von jedem wahlberechtigten Gemeindeglied binnen einer Woche (bis zum 27. Juni) schriftlich beim Kirchenvorstand erhoben werden. Der Einspruch kann nur auf Mängel der Aufstellung des Wahlvorschlags oder des Wahlverfahrens sowie auf Einwendungen gegen die Wählbarkeit einer gewählten Kandidatin oder eines gewählten Kandidaten gestützt werden.

Am Sonntag, 5. September, werden die neuen Kirchenvorsteher in einem festlichen Gottesdienst verpflichtet und feierlich in ihr Amt eingeführt werden. Der Kirchenvorstand dankt allen Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen und allen Helfern für die sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der Wahl. red