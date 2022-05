Gemeinde Sankt Bartholomäus Fehlheim feierte Erstkommunion

Fehlheim. Ein ganz besonderer Tag war der Samstag für mehrere junge Christen in Fehlheim. Sie feierten ihre Erstkommunion. Zelebriert wurde der festliche Gottesdienst in der Kirche Sankt Bartholomäus von Pfarrer Äneas Opitek und Diakon Martin Huber. Vorbereitet auf den Festtag hatten sie sich in einer Runde von 25 Kindern aus der Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg und Gleichaltrigen aus Alsbach. Mit eingebunden in die regelmäßigen Vorbereitungstreffen, die von Diakon Huber sowie Christiane Eichhorn und Maria Schellhaas verantwortet wurden, waren die Eltern. Der inhaltliche Bogen reichte von Themen wie Farben des Kirchenjahres bis zu Nächstenliebe, Gebet und Versöhnung. Mit dem Gottesdienst ist die gemeinsame Zeit der Kinder und ihrer Begleiter noch nicht zu Ende. Im Sommer treffen sie sich in großer Runde zu einem Abschlussgottesdienst und einem Ausflug nach Lorsch. thz/Bild: Zelinger

