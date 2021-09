Gelungener Erlebnissonntag in Auerbach

Auerbach. „Auf dem Karussell sind alle gleich schnell“: Dieser Schlager konnte einem in den Sinn kommen beim Anblick der Kinder, die sich am Samstag auf dem historischen Karussell in Auerbach drehten.

Es war Teil des Programms, das der Gewerbekreis Auerbach unter dem Motto „Auerbach sagt Danke“ zusammengestellt hatte. Mit der Herbstaktion sollte die Bedeutung des lokalen Einzelhandels, der Gastronomen vor Ort und der Dienstleister im größten Bensheimer Stadtteil in den Fokus gestellt werden. Rund um den Bereich Darmstädter Straße und Einmündung der Bachgasse wurde den Passanten ein buntes Programm geboten, um den Einkauf in Auerbach als Erlebnis zu gestalten. Während sich die kleinen Besucher auf der Hüpfburg austoben konnten oder eine Runde auf dem Nostalgiekarussell drehten, konnten sich die Eltern den ersten Federweißer des Jahrgangs 2021 schmecken lassen oder sich mit einem Softdrink auf den Einkauf einstimmen.

Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag von DJ Markus Meyer. Höhepunkt für die Kinder war ohne Zweifel der Luftballonwettbewerb des Auerbacher Gewerbekreises. Wer Glück hat und wessen Ballon dann besonders weit fliegt, der wird mit einem Einkaufsgutschein belohnt. tn