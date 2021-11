Geldkasse aus Weingut in Auerbach gestohlen

Auerbach. Der Alarm im Verkaufsraum eines Weingutes am Berliner Ring in Auerbach wurde am Sonntagabend (21.) von Einbrechern ausgelöst. Die Kriminellen konnten mit einer weißen Geldkasse der Marke Burgwächter entkommen.

Anwohner hörten gegen 20.45 Uhr den Alarm. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter zwei Fenster beschädigt, um ins Innere zu gelangen. Aus dem Verkaufsraum wurde die Kasse mit mehreren Hundert Euro gestohlen.

Der Fall wird von Beamten des Kommissariats 21/22 in Heppenheim weiterbearbeitet. Hinweise werden unter Telefon 06252/706-0 entgegengenommen. pol