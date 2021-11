Bensheim. Langfinger hatten es am Montagvormittag auf eine Geldbörse abgesehen, die in einem weißen Citroen Nemo lag. Die Scheibe an der Fahrertür wurde eingeschlagen und die Geldbörse mit mehrern hundert Euro sowie Ausweispapieren entwendet. Der Citroen stand zwischen 10 und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Bürgerhaus, nahe der Dalbergergasse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die weiteren Ermittlungen ist die Polizei in Bensheim zuständig, Telefon 06251/8468-0. pol