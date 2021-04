Bensheim. Hospize sind für viele schwerstkranke Menschen die letzte Station vor dem Tod. Die Mitarbeiter dieser Einrichtungen leisten einen unschätzbaren gesellschaftlichen Beitrag und sorgen dafür, dass sterbende Menschen umfassend und würdevoll begleitet werden. Der Gewinn-Sparverein bei der Sparda-Bank Hessen unterstützt nun das Hospiz Bergstraße gGmbh mit 3000 Euro.

Mit der Spende sollen neue Laptops und PCs gekauft werden. Die elektronische Datenverarbeitung des Hospizes basierte auf Windows 7. Da dieses Betriebssystem nicht mehr unterstützt wird, kann es nicht mehr datenschutzkonform verwendet werden, die gesamte Infrastruktur muss umgestellt werden. Hinzu kommt, dass man den Mitarbeitern, die nicht direkt in der Pflege tätig sind, zu ihrem Schutz die Möglichkeit eröffnen möchte, im Homeoffice zu arbeiten.

„Hospize sind nicht nur wichtige gesellschaftliche Stützen, sie stehen auch für die Haltung, dass das Sterben zum Leben dazugehört und angemessen begleitet wird. Die Arbeit im Hospiz ist anstrengend, und wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende dazu beitragen, die Voraussetzungen vor Ort zu verbessern“, sagte Markus Geiger, Leiter der Filiale in Bensheim, anlässlich der offiziellen Spendenübergabe an Hospizleiterin Sandra Scheffler. Die Sparda-Bank Hessen eG ist eine Genossenschaftsbank mit hessenweitem Filialnetz und Schwerpunkt auf dem Privatkundengeschäft. Bereits seit vielen Jahren setzt sie sich für gemeinnützige Organisationen, Vereine und Stiftungen in den Bereichen Soziales, Bildung, Umwelt, Tierschutz, Kultur und Sport in Hessen ein. 2020 kamen über ihren Gewinn-Sparverein 670 Projekte mit rund 1,6 Millionen Euro in den Genuss der Förderung. Aktuell schenken rund 355 000 Kunden der Sparda-Bank ihr Vertrauen, etwa 282 000 sind Mitglied der Genossenschaft und bilden damit das Fundament der Gemeinschaft. red