Gelbe Rapsfelder unter einem blauen Himmel

Bensheim. Für Fotografen und alle, die hobbymäßig gerne mit der Kamera in der Natur unterwegs sind, ist der Frühling ein absoluter Traum-Monat. Leuchtende Blüten in allen Farben: Nach Mandel-, Kirsch- oder Apfelbäumen ist nun auch der Raps an der Reihe. Die gelben Felder in der Ebene bilden einen tollen Kontrast zum Blau des Himmels – und zur Kulisse der Bergstraße im Hintergrund, die mit jedem Tag ein kleines bisschen grüner wird. Auf unserem Bild ist der Melibokus (links) und das Auerbacher Schloss zu erkennen. red/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1