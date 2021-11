Geimpft, genesen getestet?

Bensheim. 2G, 3G – was vor ein paar Jahren noch ein schlechter Mobilfunkstandard war, bewegt mittlerweile die ganze Nation. Nach der Verschärfung der hessischen Corona-Verordnung am Donnerstag darf man an Veranstaltungen (ab 25 Personen) im Inneren nur noch als Genesener, Geimpfter oder mit einem negativen PCR-Test teilnehmen.

Eine Ausnahme bilden allerdings die kommunalpolitischen Zusammenkünfte. In der Stadtverordnetenversammlung im Bürgerhaus herrschte trotz 11.11. zwar keine Narrenfreiheit, rein durfte man dennoch ohne Kontrolle und ohne Maskenpflicht am Sitzplatz. „Mit einer 2 G- oder 3 G-Regelung könnten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger an der freien Ausübung ihres Mandates gehindert werden“, teilte die Verwaltung am Freitag auf Nachfrage mit.

Ohne verbindliche Auflagen

Rechtlich ist außerdem festgelegt, dass „unabhängig von der Personenzahl und ohne verbindliche Auflagen“ Sitzungen wie eine Stadtverordnetenversammlung abgehalten werde können. Bleibt die Frage nach einer Maskenpflicht am Platz, wie sie beispielsweise am gleichen Abend in der Weststadthalle – neben 3G+ – beim Auftritt von Paul Panzer galt. „Eine Maskenpflicht über die Corona-Schutzverordnung hinaus müsste sich die Stadtverordnetenversammlung selbst auferlegen“, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Unterm Strich muss man sich demnach darauf verlassen, dass das Virus ehrfürchtig und in Anerkennung des kommunalpolitischen Engagements einen Bogen um solche Veranstaltungen macht. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass sowohl auf die Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen wurde als auch ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen war, wenn man sich vom Stuhl oder Rednerpult entfernt hat.

Im Foyer gilt dann 3 G

Was die ganze Thematik am Ende etwas ins Absurde kippen ließ, war der trotz allem berechtigte Hinweis der Ersten Stadträtin Nicole Rauber-Jung: Sollten sich nach der Sitzung im Bürgerhaus-Foyer noch Gruppen von mehr als 25 Personen einfinden (um zu plaudern oder etwas zu trinken), müsste die 3 G-Regel angewandt werden.

Bedeutete in der Praxis: Während der Stadtverordnetenversammlung im Saal ein Gespräch führen oder etwas trinken durfte man, ohne den Nachweis führen zu müssen, ob man geimpft, genesen oder PCR-getestet ist. Danach im Foyer hätte dann theoretisch (von wem auch immer) kontrolliert werden müssen, wäre es zu einer Rudelbildung ab 25 Personen gekommen. Gut, dass diese Feinheiten mal geklärt werden konnten.

Immerhin hat der Ältestenrat am Donnerstag beschlossen, die nächsten Sitzungen von Bau- sowie Sozialausschuss Anfang Dezember digital abzuhalten. Nur der Haupt- und Finanzausschuss will sich am 6. Dezember in Präsenz treffen.