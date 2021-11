Geflügelschau in Schwanheim mit Kükenschlupf

Schwanheim. Der Aufbau am heutigen Dienstag (23.) bildet den Auftakt zur diesjährigen Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins Schwanheim. Ab 14 Uhr werden die Züchter das Dorfgemeinschaftshaus in ein krähendes und gurrendes Domizil für Hühner, Zwerghühner und Tauben verwandeln. Am Freitag (26.) können die Tiere in ihre Käfige, um am Samstag von erfahrenen Preisrichtern bewertet zu werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Besucher geöffnet ist die Schau am Sonntag, 28. November, von 9 bis 16 Uhr. Der abwechslungsreiche Rundgang umfasst die Reise vom Ei bis zum erwachsenen Geflügel. Ein besonderes Highlight ist dabei das Beobachten der kleinen Küken beim Schlupf. Danach können sich die Besucher ein Mittagessen mit Rinderbraten, Spätzle und Rotkraut schmecken lassen. Der Tag kann mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen und einem Plausch ausklingen, schreibt der RGZV.

Bei der Veranstaltung gelten die Schutzregelungen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Hessen – das heißt die 2 G-Regel mit Maske und Abstand. red