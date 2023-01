Gedichte von Morgenstern

Bensheim. Am Donnerstag, 2. Februar, um 17.05 Uhr wird zur Lesung „Ein Schnupfen saß auf der Terrasse“ in der Conditorei-Café Glaubach zur Blauen Stunde bei Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Wein eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meister der deutschen Sprache

Ulrich Späh wird Gedichte von Christian Morgenstern in seiner bekannten sehr unterhaltsamen Art vortragen. Morgenstern, ein Meister der deutschen Sprache, vereinigt in seinen Gedichten auf der einen Seite das Skurrile, auf der anderen Seite haben seine Verse oft gewisse pathetisch-tiefsinnige Überlegungen.

Es gibt in der deutschen Literatur kaum einen Dichter, der zwei so unterschiedliche Elemente in sich vereint.

Ulrich Späh weiß das in seinem Vortrag aufs Beste zu präsentieren, um dem Dichter in einem hohen Maße damit gerecht zu werden. Man darf auf diese Lesung gespannt sein. Der Eintritt ist frei. red