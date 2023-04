Gedichte aus dem alten China

Bensheim. Am Donnerstag, 27. April, um 17.05 Uhr lädt die Conditorei/Café Glaubach wieder zu einer Lesung zur Blauen Stunde ein. Bis zur großen Sommerpause werden noch drei interessante Lesungen im Café stattfinden.

Die erste davon ist der chinesischen Dichtung des 7. und 8. Jahrhunderts nach Christus gewidmet. Der Referent Berthold Mäurer hat sich eine Reihe von der Jahreszeit entsprechenden Frühlingsgedichten in deutscher Übersetzung ausgesucht.Unter anderem sind einige Gedichte des berühmten Dichters Li Bo (701 – 762) der in seiner Zeit als umherziehender, dichtender Halbgott, der auch am Hofe des Kaisers ein beliebter Gast war, zu hören. Es hieß über ihn, dass ihm die Verse nur so aus dem Pinsel geflossen seien. Der Darmstädter Übersetzer Hans Schiebelhut (1895 – 1944) hat eine ganze Reihe von Li Bo’s Gedichten ins Deutsche übersetzt. Sie sind zu echten literarischen Kunstwerken geworden. Der Eintritt ist frei. red