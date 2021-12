Bensheim. Heute, am 4. Dezember, feiert die Kirche den Gedenktag der Heiligen Barbara, die Anfang des 4. Jahrhunderts für ihren Glauben gestorben ist. Wie eine mutige, junge Frau den Brauch der Barbarazweige begründete, erzählt eine Legende und ist auch Thema des heutigen Adventskalendertürchens, das um 18 Uhr am Pfarrzentrum von Sankt Georg geöffnet wird.

5. Dezember

Morgen lenkt der lebendige Adventskalender der Familienkirche Bensheim die Blicke dann auf den Heiligen Nikolaus, der durch seine Zugewandtheit zu den Menschen uns auch heute noch fasziniert und auffordert, Menschen in Not im Blick zu behalten.

Der Heilige Nikolaus ist nicht nur der Schutzpatron der Kinder, Reisenden und Seeleute, sondern auch der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz in Auerbach, die am Vorabend des Nikolaustages um 18 Uhr ein weiteres Türchen des lebendigen Adventskalenders an ihrem Pfarrzentrum in der Weserstraße 3 öffnet. red