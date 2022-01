Gedenkstein im Stadtpark

Bensheim. Um der an Covid-19 verstorbenen Bensheimer zu gedenken, pflanzte die Stadt im Mai 2021 einen Ahornbaum im Stadtpark. Der Gedenkstein davor, der nun errichtet wurde, erinnert an die Menschen, die ihr Leben aufgrund der Pandemie verloren habe. Der Baum soll ein Ort sein, an dem die Menschen ihrer Trauer Ausdruck geben können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Bürgermeisterin Christine Klein, Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung und Stadtrat Adil Oyan ist diese Form der Erinnerung und dieses Zeichen sehr bedeutsam: „Viele Angehörige haben geliebte Menschen verloren, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Aufgrund von Kontaktbeschränkungen konnten viele ihre Liebsten beim Sterben nicht begleiten. Wir hoffen, dass die Hinterbliebenen hier ein wenig Kraft und Trost finden.“ ps