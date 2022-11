Gedenkgottesdienst für Sternenkinder

Bensheim. Am Sonntag, 4. Dezember, lädt das Sternenkinderzentrum Odenwald gemeinsam mit dem Katholischen Pfarreienverbund und der Evangelischen Stephanusgemeinde Bensheim zum Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder ein. Der ökumenische Gedenkgottesdienst findet statt um 14 Uhr in der Kirche auf dem Friedhof Mitte in Bensheim (Friedhofstraße 39).

Zeit für Erinnerung

Als Einstimmung auf den Weltgedenktag für verstorbene Kinder, der dieses Jahr auf den 11. Dezember fällt, soll allen Eltern, Geschwistern, Großeltern und Angehörigen Zeit für Erinnerung geschenkt werden.

© Sandra Riggelen

Gemeindereferentin Jeanette Baumung (Pfarreienverbund Bensheim) und Pfarrerin Almut Gallmeier (Stephanusgemeinde) geben dem Gedenken, der Trauer und der Hoffnung Raum. Die für alle Sternenkinder gestaltete Gedenkstätte auf dem Friedhof Bensheim-Mitte wird zusammen nach dem Gottesdienst aufgesucht, um ein Licht aufzustellen.

Im Anschluss sind alle ins nahe gelegene Familienzentrum Sankt Albertus (Heidelberger Straße 19) zur Möglichkeit der Begegnung eingeladen. red/Bild: Sandra v. Riggelen