Gedenkfeier am Kirchberg in Bensheim

Bensheim. Am 24. März 1945 wurden durch die Gestapo zwölf Menschen am Kirchberg erschossen. An sie erinnert ein Gedenkstein am Kirchberg. Dorthin laden mittlerweile traditionell die Bensheim Grünen zur Gedenkfeier am Volkstrauertag.

„Die Mahnung und Erinnerung an die Achtung von Menschwürde und Menschenrecht hat sich in den vergangenen Jahren als weiterhin dringend erforderlich erwiesen“, meint Michael Krapp vom Vorstand der Bensheimer Grünen.

Auch in diesem Jahr sind Bürgerinnen und Bürger zur Gedenkfeier für Sonntag (14.) um 11 Uhr auf den Kirchberg eingeladen. Die Gedenkrede hält der Heimathistoriker Thilo Figay aus Lorsch. red