Gedenken an verstorbene Kinder

Bensheim. Für Sonntag, 12. Dezember, 14 Uhr, lädt das Sternenkinderzentrum Odenwald gemeinsam mit dem Katholischen Pfarreienverbund Bensheim und der Evangelischen Stephanusgemeinde Bensheim zu einem Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder in die Friedhofskirche in Bensheim ein.

Anlass ist der weltweite Gedenktag für verstorbene Kinder („Worldwide Candle Lighting“). Jährlich wird am zweiten Sonntag im Dezember für alle verstorbenen Kindern eine Kerze entzündet und um 19 Uhr Ortszeit ans Fenster gestellt. Durch diese Geste entsteht eine Welle des Lichts, die aufgrund der Zeitverschiebung einmal um die Welt geht, heißt es in einer Pressemitteilung. Vielerorts wird der Tag mit Gedenkfeiern begleitet, so auch in Bensheim.

Zeit für Trauer und Erinnern

Der ökumenische Gottesdienst steht allen Menschen offen, die um ein Kind trauern – ganz gleich, ob es in der Schwangerschaft oder nach einer Zeit auf dieser Welt verstorben ist. Eltern, Geschwister, Großeltern und Angehörige werden eingeladen zu einer gemeinsamen Zeit der Trauer und des Erinnerns. Im Anschluss wird ein Licht zum Sternenkindergrabfeld getragen und es gibt die Möglichkeit zum Gespräch im Freien.

Da die Anzahl der Sitzplätze in der Kirche begrenzt ist, werden die Gottesdienstbesucher gebeten, sich bei der Gemeindereferentin Jeanette Baumung (jeanette.baumung@katholische-kirche-bensheim.de) per E-Mail bis zum 9. Dezember anzumelden. Außerdem wird bei Teilnahme um das Tragen einer medizinischen Maske gebeten.

Das Sternenkinderzentrum Odenwald berät und begleitet Familien still geborener Kinder und mit lebensverkürzt erkrankten Kindern in Südhessen. Der Verein bietet kostenlose Geburts-, Sterbe- und Trauerbegleitung für betroffene Familien. Auch für Fachkräfte aus dem medizinischen und nicht-medizinischen Bereich dient das Sternenkinderzentrum als Beratungsstelle. red