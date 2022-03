Bensheim. Seit vielen Jahren schon erinnert die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger an die Kirchbergmorde am 24. März 1945. „In diesem Jahr müssen wir leider aus Rücksicht auf die unübersichtliche Pandemie-Lage auf eine öffentliche kulturelle Veranstaltung verzichten. Dennoch wollen wir an diese Gestapomorde erinnern, weil Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus sich zunehmend bei uns

...